Il Circolo Tennis Lamezia Terme perde l’ultima partita della serie D1 regionale in casa contro lo Smash San Pietro in Guarano per 3/1.

Moraca e Doria perdono i due singolari, Ventura vince e nel doppio la coppia Ventura – Moraca non riesce ad avere la meglio sul duo cosentino, perdendo in due set l’incontro.