Aperta con le gare sulle brevi distanze per i più giovani, ed il ricordo dei coniugi Aversa con omaggio floreale davanti alla targa in loro onore, la quarta edizione della “Panoramica di Primavera”, ha visto circa 150 atleti professionisti iscritti, e tanti altri nella sezione non competitiva.

Il primo a tornare su Corso Numistrano dopo i 10 km di corsa è stato, con il tempo di 35:28, Salvatore Curcio della Marathon Cosenza, seguito da Francesco Curia della polisportiva Magna Grecia (36:15), terzo Michelangeo Spingola della Corricastrovillari (36:49).

Sul versante femminile Maria Carmela Nardi della Kos Runningche è arrivata dopo 50 minuti, seconda Francesca Buccinà della Martesana Corse (51:18), terza Lisa Sorrenti dell’Atl. Isaura Valle dell’Irno (51:28).