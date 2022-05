Vittoria senza patemi per la Royal Team Lamezia nel primo turno di playoff di serie A2 femminile per l’accesso alla serie A Elite

ROYAL TEAM LAMEZIA: Toledo, Marin, Arzente, Branca, Perri, Ferreira, Capuano, Aliotta, Angotti, Calendi, Fakaros, De Sarro. All. Giorgi

FUTSAL RIONERO: Crocco, Maratea, Huchitu, Cerone, Di Vincenzo. All. Portovenero

ARBITRI: Salvatore Pagano ed Emmanuele Nazareno Di Gregorio

Cronometrista: Ferdinando Tino

Tutto facile per la Royal Team Lamezia nel primo turno di playoff di serie A2 femminile per l’accesso alla serie A Elite, vinto per 7-0.

Al PalaSparti il Futsal Rionero, in formazione rimaneggiata con il solo numero di atlete per consentire la formazione titolare, poco può fare e le padrone di casa chiudono la contesa già nel primo tempo, chiuso sul 6-0.

Nella ripresa, complice anche il caldo, i ritmi sono calati. Mister Giorgi, visto il largo vantaggio, ha fatto ruotare la squadra per dare più minuti alle ragazze che sono state impegnate poco durante la stagione.

Royal Team Lamezia che si qualifica quindi al secondo turno di playoff, che si disputerà domenica 29 maggio alle 16 al Palasparti di Lamezia Terme con avversaria la vincente della sfida tra Woman Futsal Grottaglie e Salernitana, in programma oggi.