La Viola Tennis si impone sul Circolo Tennis Vela Messina

La Viola Tennis & Sports si impone sul Circolo Tennis Vela Messina col punteggio di 6 – 0 e regala un grande spettacolo a Lamezia per i tifosi e gli appassionati.

Ci vogliono solo 48 minuti per portare a casa il primo punto: Francisco Bahamonde Nicastro (2.5) vince 6-3 6-1 su Enrico Briguglio (2.7). Il primo set ha regalato game combattuti e punti entusiasmanti; nel secondo set Bahamonde è diventato a tratti ingiocabile, senza dare possibilità all’avversario di imporre il proprio gioco.

Nel campo 1 nel frattempo Francisco Sinopoli (2.4) ha giocato e vinto quella che è stata la partita più tirata. Fabio Varsalona (2.6) ha impiegato un intero set per entrare in partita. Dopo aver perso il primo per 6 giochi a 0, è, infatti, cresciuto, facendo salire d’intensità il suo tennis. Pertanto il secondo set si è giocato punto su punto, arrivando a disputare il tb decisivo, concluso 7-3 per il giocatore della Viola Tennis.

Sul 2-0 per la squadra lametina scendono in campo Mariano Kestelboim (2.2) contro Gabriele Bombara (2.5) e Fernando Romboli (2.6) contro Leonardo Gagliani (2.7). I match terminano entrambi con la vittoria della Viola Tennis, il primo 6-0 6-1, il secondo 6-1 6-0. Due partite a senso unico, con un divario incolmabile per i Siciliani.

Sul 4-0 la vittoria è già della squadra di casa. Si schierano comunque i doppi.

Kestelboim e Romboli nel campo n.1 incontrano Bombara e Famà; Bahamonde e Sinopoli nel campo n.2 giocano contro la coppia Varsalona e Gagliani. Dopo pochi game, sul 3-2 e sul 2-0, il CT Vela Messina alza bandiera bianca e ritira entrambe le coppie, cedendo di fatto i match ai Lametini.

Una giornata molto positiva per la Viola Tennis, che domenica 29 maggio affronterà in trasferta il CT “De Guido” Mesagne.