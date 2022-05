Martina Molinaro quarto arbitro stasera nella partita di beneficienza organizzata da Samuel Eto’o

Quaterna rosa questa sera allo Stadio San Siro per il match di beneficenza organizzato da Samuel Eto’o finalizzato a dare un calcio alla discriminazione.

“Scendiamo in campo con uno scopo comune: dimostrare che l’integrazione è alla base della nostra vita e quando manca la colpa non è da ricercare nella maleducazione, bensì nell’ignoranza”, questo il messaggio lanciato da Samuel Eto’o per riunire altri campioni del mondo del calcio come Javier Zanetti, Lionel Messi, Carles Puyol e tanti altri. La gara sarà trasmessa su Sky Sport e su Tv8 alle 20:30.

Il team arbitrale sarà composto da:

AE Maria Marotta

AA1 Giulia Tempestilli

AA2 Veronica Martinelli

IV Martina Molinaro

Da parte di tutta la sezione di Lamezia Terme un grosso in bocca al lupo e le congratulazioni per l’importanza sociale dell’evento al team arbitrale.