Oltre 30 squadre di atletica leggera affiliate alla federazione (FIDAL), 8 squadre di enti di promozione allo sport (Libertas Sport, Unvs, Uisp, Csi, Csen, Run Card), oltre 160 atleti agonisti giunti a Lamezia Terme da tutta la Calabria, circa 30 associazioni e realtà del terzo settore, grandissima partecipazione al percorso non competitivo tra runner appassionati, sport walking, jogging e promozionali per una presenza totale di circa 900 iscritti. Questi i numeri della quarta new edition della Panoramica di Primavera, organizzata dall’associazione sportivo-dilettantistica “Nicholas Green” insieme all’Associazione Nazionale Polizia di Stato, che domenica scorsa ha trasformato Lamezia nella città dello sport e del sociale, mettendo insieme le molteplici espressioni del mondo sportivo, del volontariato e della cultura. A vincere la quarta new edition, rispettivamente nelle categorie maschile e femminile, Salvatore Curcio e Maria Carmela Nardi, che portano a casa il trofeo “Mario Gatto” e il trofeo “Orazio Di Marzio”.

I valori dello sport in linea con gli ideali che hanno animato la vita e la missione del Sovrintendente Salvatore Aversa e della professoressa Lucia Precenzano, cui è stata dedicata l’edizione di quest’anno della Panoramica, nel trentennale dell’assassinio avvenuto il 4 gennaio 1992. Prima del via alla gara di dieci chilometri, si è tenuto un momento di commemorazione, alla presenza dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e dell’amministrazione comunale e dei figli dei coniugi Aversa, con la deposizione di un cuscino di fiori di fronte alla lapide su Corso Numistrano.

Un corso dipinto con i colori delle bandiere di tutti gli Stati, lanciando un messaggio di pace e rispetto per tutti gli esseri umani che è nel Dna di ogni sana pratica sportivo, rallegrato dai bambini e giovanissimi che hanno partecipato alle gare preatletiche e promozionali, con il coinvolgimento di tante associazioni di volontariato impegnate ogni giorno sul territorio nella tutela della salute collettiva, nella difesa e nella promozione delle persone. Presenti con i loro stand le associazioni Avis Comunale Lamezia Terme, Per Te, Calabria Cardioprotetta, “Lo sceriffo del campo” e la Società Italiana di Promozione della Salute, Lucky Friends, Aido Intercomunale “Letizia Senese”, Lions Club Lamezia-Valle del Savuto. Hanno garantito con professionalità e abnegazione la sicurezza della manifestazione in ogni sua fase, accanto al lavoro straordinario degli operatori del comando i polizia municipale di Lamezia Terme, i volontari delle associazioni Anps (Associazione Nazionale Polizia di Stato), AISA (Associazione Italiana, Sicurezza, Ambiente), Fare Ambiente Movimento Ecologico Europeo, Radio Club Lamezia C.B., la Croce Rossa Italiana di Lamezia Terme , il Centro So.San “Lamezia – Valle Del Savuto”, Agesci Lamezia Terme 1.

Dal presidente Pietro Gatto, “un ringraziamento a tutti gli atleti giunti a Lamezia, a tutti i partecipanti, ai volontari di tutte le associazioni coinvolte a vario titolo nell’organizzazione della Panoramica. Un grazie all’amministrazione comunale, in particolare al sindaco Paolo Mascaro, al vicesindaco Antonello Bevilacqua e all’assessore allo sport Luisa Vaccaro, per il loro supporto costante alla manifestazione, e per essersi cimentati, insieme all’onorevole Furgiuele, nella dieci chilometri. Grazie all’Associazione Nazionale Polizia di Stato, ai rappresentanti di tutte le Forze dell’Ordine e alla famiglia Aversa che ci hanno consentito di legare l’edizione di quest’anno al ricordo dei coniugi Aversa, trent’anni dopo quella pagina nera per la storia della nostra città, che oggi rappresenta un monito a proseguire sulla strada da loro tracciata. Un grazie alle tante aziende che ancora una volta hanno dimostrato di credere nello sport sostenendo questa edizione che segna la rinascita della nostra comunità, nel segno dello sport, dopo i due anni di emergenza sanitaria”.

Di seguito le classifiche e i tempi di tutte le categorie disponibili anche sul sito www.panoramicadiprimavera.it

PREATLETICA

1^ Beltrano Aurora, 2^ Abbruzzese Antonia, 3^ Furgiuele Claudia

1° Fragale Michele, 2° Vescio Vincenzo, 3° Fazio Maurizio

ESORDIENTI 5

1^ Gatto Fabiola, 2^ Dominizi Chiara, 3^ Abbruzzese Aurora

1° Vescio Vincenzo, 2° Stella Giovanni, 3° Falvo Mattia, 3° D’Ippolito Aurelio,

ESORDIENTI 8

1^ Stella Gaia, 2^ Matrella Bianca, 3^ De Fazio Antonella

1° De Maio Gabriel, 2° Palmieri Alessandro, 3° Matrella Nicola

ESORDIENTI 10

1^ Stella Gaia, 2^ Matrella Bianca, 3^ De Fazio Antonella

1° De Maio Gabriel, 2° Palmieri Alessandro, 3° Matrella Nicola

RAGAZZI

1^ Tomaino Patrizia, 2^ Polito Rosalba, 3^ Massimo Rossella, 3^ De Sensi Chiara

1° Palmieri Agostino, 2° Colosimo GIacomo, 3° Rocca Angelo

CADETTI

1^ Tomaino Patrizia, 2^ Polito Rosalba, 3^ Massimo Rossella, 3^ De Sensi Chiara

1° Palmieri Agostino, 2° Colosimo Giacomo, 3° Rocca Angelo

TROFEO 1° INTERFORZE: SALVATORE AVERSA vinto dal Maresciallo Marchese Antonio

Vince il TROFEO 1° ASSOLUTO MARIO GATTO: Curcio Salvatore e vincitore della 4^ new edition Panoramica di Primavera

TROFEO 1^ ASSOLUTA ORAZIO DI MARZIO vinto da Nardi Maria Carmela, e vincitrice anche della 4^ new edition Panoramica di Primavera

TROFEO 1° MASTER ALFREDO DIGNITOSO vinto da Spingola Michelangelo

TROFEO 1^ MASTER LETIZIA SENESE vinto da Buccinnà Francesca

SENIOR MASTER 35 FEMMINILE: 1^ Nardi Maria Carmela Asd Kos Running, 2^ Sorrenti Lisa Asd Atl. Isaura Valle Dell’Irn, 3^ Landolfi Alessandra Asd Violettaclub

SENIOR MASTER 40 FEMMINILE: 1^ Buccinnà Francesca Asd Marchesana Corse

SENIOR MASTER 45 FEMMINILE: 1^ Chorzepa Olivia Magdalena Asd Team Basile, 2^ Arietta Vincenzina Asd Run Card, 3^ Debilio Valeria Asd Run For Catanzaro

SENIOR MASTER 50 FEMMINILE: 1^ Barone Elisabetta Asd Atletica Avis Curinga, 2^ Picci Candida Asd Run For Catanzaro, 3^ Debilio Valeria Asd Run For Catanzaro

SENIOR MASTER 55 FEMMINILE: 1^ Tarantino Antonia Asd Libertas Atl. Lamezia , 2^ Sansotta Rosa Asd Correre è Vita, 3^ De Stefano Graziella Asd Violettaclub

SENIOR MASTER 60 FEMMINILE: 1^ Carnovale Ivana Asd Libertas Atl. Lamezia, 2^ Prinzi Elisabetta Asd Atletica Avis Curinga, 3^ Tarantino Maria Concetta CSI Asd Triatlon Motivation

ALLIEVI MASCHILE: 1° Basile Luciano Asd Team Basile

PROMESSE MASCHILE: 1° Mazzotta Giulio Asd Marchesana Corse

SENIORES MASCHILE: 1° Curia Francesco Asd Polisportiva Magna Graecia, 2° Macri Domenico Asd Atl. Gioia Tauro, 3° Sesti Emanuele Libertas Atl. Lamezia.

SENIORES MASTER 35 MASCHILE:1° Curcio Salvatore Asd Marathon CS, 2° Bruno Antonio Asd Libertas Atl. Lamezia, 3° Abbruzzese Raffaele Libertas Atl. Lamezia.

SENIORES MASTER 40 MASCHILE:1° Habchi Mustapha Asd Ionica Running, 2° Basile Enoeda Asd team Basile, 3° Coriale Benedetto Asd Scuola Atletica Crotoniate

SENIORES MASTER 45 MASCHILE: 1° Palmerino Alessandro Asd Hobby Marathon Catanzaro, 2° Conforti Massimo Asd Marathon CS, 3° Emili Vincenzo Asd Sciuto

SENIORES MASTER 50 MASCHILE:1° Spingola Michelangelo Asd Corricastrovillari, 2° De Stefani Stefano Asd Hobby Marathon Catanzaro, 3° Monti Francesco Asd Violettaclub

SENIORES MASTER 55 MASCHILE:1° Guzzo Antonio Asd Libertas Atl. Lamezia, 2° Talarico Carmine Asd Scuola Atl. Crotoniate, 3° Lumicisi Vincenzo Asd Violettaclub

SENIORES MASTER 60 MASCHILE: 1° Scarcella Ruggero Asd Violettaclub, 2° De Matteis Pier Luigi Asd Polisportiva Sant’Orso Aosta, 3° Santonoceto Salvatore Asd Running Palmi

SENIORES MASTER 65 MASCHILE: 1° Lagani raffaele Asd Corricastrovillari, 2° Perticaro Pasqualino Asd Corricastrovillari, 3° Fico Salvatore Asd Milon Runners Croton

SENIORES MASTER 70 MASCHILE: 1° Capicotto Antonio Asd Run For Catanzaro, 2° Condito Domenico Asd Atletica Zarapoti, 3° De Vita Gaetani Asd CS Giovanile CZ Lido

PROFESSIONE “ARTIGIANI” FEMMINILE: 1^ Mazzei Stefania

PROFESSIONE “ASSICURATIVI” FEMMINILE: 1^ Aiello Leonilde

PROFESSIONE “AVVOCATI” FEMMINILE: 1^ Nicotera Alessia, 2^ Travaglio Oriana, 3^ Mendicino Rosellino

PROFESSIONE “BANCARI” FEMMINILE: 1^ Travaglio Alessia

PROFESSIONE “CAMMINATA A PASSO LIBERO” FEMMINILE: 1^ Puija Franca, 2^ Masi Michela, 3^ Caterina Rosetta

PROFESSIONE “COMMERCIALISTI” FEMMINILE: 1^ Travaglio Danila

PROFESSIONE “COMERCIANTI” FEMMINILE: 1^ Perri Romina, 2^ Curcio Giovanna, 3^ Lucchino Antonella

PROFESSIONE “DISOCCUPATI” FEMMINILE: 1^ Mastroianni Aurora, 2^ Lucia Angelina, 3^ Ammendola Loredana

PROFESSIONE “FARMACISTI” FEMMINILE: 1^ Esposito Daniela

PROFESSIONE “PENSIONATI” FEMMINILE: 1^ Cannone Laura, 2^ Cittadino Pina

PROFESSIONE “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” FEMMINILE: 1^ Colangelo Rosaria, 2^ Greco Valentina, 3^ Froio Donatella

PROFESSIONE “SPORT WALKING” FEMMINILE: 1^ Bianco Elena

PROFESSIONE “NON DICHIARATA PROFESSIONE” FEMMINILE: 1^ Ioculano Teresa, Gigliotti Silvia, 3^ Anestolper LylYa

PROFESSIONE “ARTIGIANI” MASCHILE: 1° Vescio Antonio, 2° La Chimia Giovanni, 3° Lucia Angelo

PROFESSIONE “AVVOCATI” MASCHILE: 1° Grandinetti Francesco, 2° Greco carlo, 3° Ferrise Alessandro

PROFESSIONE “BANCARI” MASCHILE: 1° Torcasio Pietro, 2° Incarbona Luigi Paolo, 3° Cristiano Giampiero

PROFESSIONE “CAMMINATA A PASSO LIBERO” MASCHILE: 1° Costanzo Antonio, 2° Samuro Omar, 3° Foglia Alfonso

PROFESSIONE “CARABINIERI” MASCHILE: 1° Bruno Cosimo, 2° Marchese Antonio

PROFESSIONE “COMMERCIALISTI” MASCHILE: 1° Carlo Colafati, 2° Taverna Pietro

PROFESSIONE “COMMERCIANTI” MASCHILE: 1° Sorrentino Roberto, 2° Tutino Vincenzo, 3° Gagliardi Oreste

PROFESSIONE “ESERCITO ITALIANO” MASCHILE: 1° Grillo Francesco, 2° Mazzei Pietro, 3° Ferraiuolo Ferdinando

PROFESSIONE “GIORNALISTI” MASCHILE: 1° D’Elia Salvatore

PROFESSIONE “GUARDIA DI FINANZA” MASCHILE: 1° Collovà Giuseppe, 2° Crapis Pietro Antonio, 3° Lagonia Giovanni

PROFESSIONE “IMPRENDITORI” MASCHILE: 1° Palazzo Salvatore, 2° Francolino Giuseppe, 3° Gigliotti Antonio

PROFESSIONE “INFERMIERI” MASCHILE: 1° De Stefani Stefano, 2° Sestito Leonardo, 3° Pace Rocco

PROFESSIONE “INGEGNERI” MASCHILE: 1° Fabiuso Salvatore, 2° Arcieri Paolo, 3° Giampà Roberto

PROFESSIONE “MEDICI” MASCHILE: 1° Curcio Antonio

PROFESSIONE “NOTAI” MASCHILE: 1° Sapone Francesco

PROFESSIONE “PENSIONATI” MASCHILE: 1° Curcio Giuseppe, 2° Posca Cesare, 3° Longhi Roberto

PROFESSIONE “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” MASCHILE: 1° De Fazio Lino, 2° Papatolo Francesco, 3° Pujia Alessandro

PROFESSIONE “SPORT WALKING” MASCHILE: 1° Ferraiuolo Francesco

PROFESSIONE “NON DICHIARATA PROFESSIONE” MASCHILE: 1° Spena Giuseppe, 2° Renda Gianluca, 3° De Raffaele Brunello