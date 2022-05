Non riesce neanche nei play off il salto di qualità al Lamezia Terme, che perde in casa dell’Acireale 4-2

ACIREALE (3-5-2): D’Alterio; Brumat, De Pace (1’st Mollica), Cadili; Tumminelli, Le Mura (41’st Esposito), Lodi, Garetto (30’st Cristiani), Correnti; Savanarola (50’st Joao Pedro), Russo (36’st Ricciardo). A disp.: Ruggiero, Cannino, Lo Monaco, Lo Monaco, Viglianisi. All. De Sanzo.

LAMEZIA (4-3-3): Gentile; Magnavita (25’sr Miliziano), Miceli, Sabatino, Amenta; Bezzon (17’st Provazza), Corapi (25’st Salandria), Maimone (36’st Rusescu); Bollino, Haberkon, Terranova (17’st De Marco,). A disp.: Lai, Tringali, Tipaldi, Da Dalt. All. Campilongo.

ARBITRO: Migliorini di Verona (assistenti De Luca di Merano e Roncari di Vicenza).

RETI: 7’pt Haberkon. 3’st Bezzon, 5’st Lodi, 11’st Lodi, 12’st Garetto, 47’st Correnti

NOTE: Ammoniti: Haberkon, De Pace, Garetto, Bezzon, Brumat, Tumminelli, Mollica.

Angoli: 6-6. Rec: 2’pt, 7’st

Non riesce neanche nei play off il salto di qualità al Lamezia Terme, che perde in casa dell’Acireale dopo aver trovato il doppio vantaggio in ambito di reti, passando dallo 0-2 al 4-2 finale nella ripresa.

Nel primo tempo Gentile poco impegnato, Bollino e compagni che chiudono in vantaggio di una rete ma con almeno 2 grosse occasioni non sfruttate ed altri contropiedi non gestiti al meglio.

Nella ripresa il secondo gol ad opera di Bezzon fa ben sperare mister Campilongo, cui segue però una fase di black out da parte dei gialloblu che si fanno rimontare e superare nel giro di 10 minuti. I cambi danno nuova linfa nel finale alla squadra lametina, ma a chiudere la gara è l’Acireale in pieno recupero.

PRIMO TEMPO

7′ parte meglio l’Acireale, ma a passare in vantaggio è il Lamezia: Magnavita pesca il taglio sul fondo campo di Maimone che serve teso sul primo palo Haberkon, l’argentino taglia bene tra i difensori e di piatto supera il portiere avversario

15′ D’Alterio chiude lo specchio su Terranova negando il raddoppio ai gialloblu dopo un’imprecisa chiusura difensiva

37′ Bollino prova su punizione, il portiere sicuro in presa alta sventa il tentativo

47′ sulla corsia destra un rimpallo con l’aiuto di Bollino favorisce Terranova, palla al centro per Haberkon che spalle alla porta controlla e si gira ma alza sopra la traversa

SECONDO TEMPO

2′ difesa di casa che non spazza una palla crossata in area, Bollino spizza di testa e D’Alterio deve sfoderare un salto felino per mandare in angolo

3′ appena fuori area Bezzon trova il sinistro chirurgico che si insacca con l’aiuto del palo interno

4′ Garetto sul vertice sinistro dell’area trova l’intervento in scivolata di Magnavita, per l’arbitro è fallo da rigore. Dagli 11 metri Lodi dimezza lo svantaggio

6′ Magnavita perde Russo in velocità, cross teso sul secondo palo con Gentile che anticipa Savonarola

7′ Lodi da calcio di punizione manda di poco a lato

11′ Lodi calcia direttamente in porta a poca distanza dalla panchina e pareggia i conti con la difesa ospite sorpresa ed andata in black out dopo il rigore

12′ ancora il sinistro di Lodi, questa volta da calcio d’angolo, trova il colpo di testa di Garetto che ribalta il match

28′ dopo 4 cambi il Lamezia torna a dare segnali di attività in fase di attacco, Haberkon lamenta una trattenuta in area ma non ci sono estremi per fallo da rigore

32′ tiro di Russo su cui Gentile si stende e devia in angolo

34′ palla sporca per Maimone che al volo trova solo la rete esterna

36′ Correnti prova il destro a giro che sorvola la traversa

37′ Campilongo gioca l’ultimo cambio con Rusescu in campo per uno schieramento più offensivo

42′ Rusescu servito al limite dell’area tira nel traffico tra le braccia del portiere

44′ Provazza in serpentina guadagna il fondo del campo crossando per Bollino il cui colpo di testa non è abbastanza forte per sorprendere il portiere

47′ Rusescu perde palla in fase offensiva, l’Acireale parte in contropiede con Gentile che salva su Savonarola ma nulla può sulla ribattuta di Correnti

53′ dopo il fischio finale qualche battibecco a centrocampo tra giocatori delle due squadre, ma alla fine è l’Acireale a passare in finale dove incontrerà la Cavese