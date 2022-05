I 19 convocati dalla Vigor 1919 per l’ultima sfida di campionato contro il Real Pizzo

La Vigor 1919 comunica che sono 19 i calciatori convocati da mister Perrone, che dovrà per squalificare guidare la squadra dalla tribuna, per la quindicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Prima Categoria, in programma domani alle 15.30, contro il Real Pizzo presso lo Stadio Comunale R. Marzano di Vibo Marina

Portieri: Colosimo, Nascardi, Vecchio

Difensori: Bubba, Cittadino, Gallo C., Cossu, Gibin, Rizzuto

Centrocampisti: Calidonna, Calomino, Foderaro, Leta Scardamaglia, Sisca

Attaccanti: Giudice, Ortolini, Perri, Scarpino

Fuori dai convocati rimangono così l’infortunato Michele Gallo e lo squalificato Buccinà (che dovrà saltare anche l’eventuale turno successivo avendo rimediato 2 giornate di stop)