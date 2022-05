In casa la Royal Team Lamezia chiede strada alla Woman Futsal Club Grottaglie per la finalissima di Salsomaggiore

Domani alle 16 al Palasparti di Lamezia Terme si disputerà la semifinale di accesso alla Serie A di calcio a 5 femminile.

A contendersi il pass per la finalissima di Salsomaggiore di lunedì 6 giugno contro la vincente di Jasnagora – Progetto Futsal saranno le ragazze della Royal Team Lamezia e la Woman Futsal Club Grottaglie, che nelle gare precedenti si sono sbarazzate rispettivamente di Futsal Rionero e Salernitana.

La squadra di mister Giorgi si è allenata duramente questa settimana perchè, dopo una stagione esaltante, non vuole fallire l’accesso all’ultimo appuntamento.

Di contro avrà un avversario temibile, classificatosi al terzo posto nella regular season e che nel match di campionato ha fatto sudare le proverbiali sette camicie alle lametine, riuscendo a strappare un pareggio proprio al Palasparti.

“Abbiamo preparato bene la partita – dichiara il capitano Federica De Sarro – siamo consapevoli della loro forza e sappiamo come possono farci male. Ma noi siamo concentratissime e con il sostegno del nostro meraviglioso pubblico faremo l’impossibile per portare a casa il risultato. Faccio un appello alla Città di Lamezia, quella di domani è una gara cruciale per la nostra stagione, il Palasparti si preannuncia stracolmo, è importante per noi sentire il vostro calore”.