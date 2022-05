Sconfitta casalinga per la Royal Team Lamezia, alle final four va la Woman Futsal Club Grottaglie

La Royal Team Lamezia viene battuta in casa dal Woman Futsal Club Grottaglie, fermandosi prima delle final four per approdare nella massima serie di futsal femminile.

Le ragazze di mister Giorgi partono bene, De Sarro nel primo tempo porta avanti le lametine, e nonostante non manchino le occasioni da rete da un lato e dall’altro al riposo si va avanti sull’1-0 per la Royal Team Lamezia.

Il secondo tempo inizia con la Royal che cerca l’affondo per il secondo gol. Nel momento migliore delle lametine Grottaglie ribalta il risultato: prima Carrubba trova il pareggio grazie ad un bel tiro da fuori su azione di calcio d’angolo e poi Bergamotta sigla la rete del sorpasso su classica azione di contropiede

Ma le lametine riprendono coraggio e pareggiano con De Sarro, bravissima a raccogliere di testa uno splendido assist di Ferreira.

La giocatrice brasiliana nel giro di pochi minuti raccoglie però due cartellini gialli, il primo per proteste, e il secondo per un fallo.

Le lametine in inferiorità numerica e senza la giocatrice più rappresentativa subiscono la terza rete ad opera di Di Sanza.

È assedio biancoverde, tante le occasioni ma Trumino e i pali dicono no alle speranze della Royal di riequilibrare le sorti del match.