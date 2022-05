Aperta la prevendita dei 200 taglianti destinati alla Vigor 1919 per lo spareggio di giovedì contro il Bivongi

Saranno 200 i tagliandi messi a disposizione della Vigor 1919 per lo spareggio contro il Bivongi Pazzano che giovedì decreterà chi salirà in Promozione.

La prevendita è aperta presso il Bar Nonna Lola, sito in Piazza d’Armi, ed ogni tagliando avrà il costo di 8 euro (prezzo deciso dalla Lega Calcio, che è organizzatrice dell’incontro cui andrà l’incasso) con ingresso gratuito per gli under 14.

Il giorno dell’incontro sarà, in ogni caso, possibile acquistare il proprio tagliando d’ingresso presso la biglietteria dello Stadio Lopresti di Palmi.

Per i tifosi biancoverdi è stata riservata la curva, per i biancoblu la gradinata, calcio di inizio alle 16.