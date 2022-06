Al Campionato Italiano di Karate Fijlkam di kumite classe esordienti 3 atleti del Centro Sport Karate Lamezia

Saranno gli atleti Annamaria Esposito, Marco e Manuel Lucia a rappresentare il Centro Sport Karate Lamezia affiliata fijlkam dal 1985 il prossimo 4 e 5 giugno al Campionato Italiano di Karate Fijlkam di kumite classe esordienti (12-13 anni), finale Nazionale che si svolgerà al Palapellicone di Ostia Lido.

Dopo aver superato le fasi Regionali organizzate dal Comitato Regionale Calabria settore Karate tenute a Lamezia Terme presso il Centro Polifunzionale “Pasqualino Gagliardi” lo scorso 15 maggio, conquistando rispettivamente una medaglia d’argento e titolo di vice campione Regionale per l’atleta Esposito, una medaglia d’argento e titolo di vice campione Regionale per l’atleta Manuel Lucia e una medaglia di bronzo per l’atleta Marco Lucia, proveranno a portare in alto i colori del Centro Sport Karate nella finale Nazionale.

Gli atleti saranno guidati in questa importante competizione che vale il titolo italiano di categoria, e che prevede la partecipazione di circa 700 atleti provenienti da tutta Italia, dal maestro Mario Amendola.