Ultime sfide per le squadre di Prima Categoria impegnate tra Promozione e retrocessione

Si giocheranno domani, con fischio d’inizio alle 16, le gare di spareggio per la promozione diretta, mentre domenica 5 giugno, sempre alle 16, quella per la retrocessione diretta, gare che coinvolgono 3 dei 4 gironi del campionato di Prima Categoria.

Nel Girone A, allo stadio “Stefano Rizzo” di Rossano, in campo Real Montalto e Soccer Montalto per la stracittadina che assegnerà un posto nel prossimo torneo di Promozione. Entrambe hanno concluso il proprio percorso con 75 punti, con la vittoria del Real nella gara di andata per 1-0 ed il pareggio per 1-1 in quella di ritorno. La società perdente, grazie alla regola dei dieci punti dalla quinta classificata, sarà qualificata direttamente per la finale play off.

Nel Girone B, invece, spareggio per la retrocessione diretta tra Atletico Sellia Marina ed Atletico Rogliano, appaiate a quota 14 punti al termine della stagione regolare. Anche il Magisano ha concluso con lo stesso numero di punti, ma giocherà la semifinale play out grazie alla classifica avulsa (7 punti, contro i 5 dell’Atl. Sellia Marina ed i 4 dell’Atl. Rogliano). Teatro della sfida lo stadio “Rocco Riga” a Lamezia Terme. La società vincente, poi, dovrà disputare la finale play out per la regola dei 10 punti di distacco dalla quintultima.

Nel Girone C, infine, allo stadio “Lopresti” di Palmi, scenderanno in campo Bivongi Pazzano e Vigor 1919 per giocarsi la promozione diretta dopo aver chiuso entrambe al primo posto con 64 punti. Nella stagione regolare pareggio per 1-1 nella sfida di andata a Lamezia Terme, 4-1 in quella di ritorno a favore dei reggini al “Muscolo” di Roccella Jonica. Anche in questo caso, come nel girone A, la società perdente sarà qualificata direttamente alla finale play off grazie alla regola dei dieci punti di vantaggio sulla quinta classificata. Contrapposta la vincente di Sambiase – Parghelia, in campo domenica al “Gianni Renda”.