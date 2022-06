La Icierre Lamezia è impegnata nelle ultime rifiniture in attesa dell’inizio del campionato di Serie A Poule Promozione in programma il 3 giugno a Pescara contro Naxos.

“I ragazzi sono carichi – esordisce il mister Walter Pellegrino – c’è grande attesa per questa nuova avventura. È vero che molti di loro hanno già giocato in passato, ma la Poule Promozione è un campionato diverso dalla Poule Scudetto. Non ci nascondiamo, vogliamo essere tra i protagonisti, abbiamo lavorato tanto, ora spetta al campo dire se abbiamo fatto bene”.