A Palmi fa festa e sale in Promozione il Bivongi, la Vigor 1919 va in finale play off

BIVONGI PAZZANO: Fuda, De Luca, De Masi, Calabrese, Coniglio G (18’st Manno), Franco (33’st Arkaah), Saraco, Coniglio A (27’st Saadaoui), Riggio, Taverniti (36’st Carabetta), Panaja (37’st Bangura).

A disp: Raschella, Kamara, Simonetti D.

All. Leotta.

VIGOR 1919: Colosimo, Calidonna, Cittadino, Cossu, Gallo, Rizzuto (34’st Leta), Foderaro, Perri, Ortolini (42’st Scarpino), Calomino, Scardamaglia (21’st Giudice).

A disp: Nascardi, Gibin, Bubba, Sisca, Vecchio, Simonetti G.

All.: Perrone.

ARBITRO: Macrina di Reggio Calabria (assistenti Galluzzo di Locri e Catalano di Reggio Calabria)

RETI: 25’ pt De Luca

NOTE: Espulso al 38’st Cittadino per fallo da ultimo uomo

Ammoniti: Gallo, Carabetta, Foderaro, Rizzuto, Riggio, Franco, Leta, Giudice

Angoli: 2-6. Rec: 3’pt, 6’st

A Palmi fa festa e sale in Promozione il Bivongi, che con il minimo sforzo offensivo chiude così la stagione da prima in classifica e da imbattuta nello spareggio per la vetta del girone C di Prima Categoria.

Sarà una domenica di riposo, in attesa di sapere chi sarà il 12 giugno l’avversaria in finale tra Sambiase e Parghelia, invece per la Vigor 1919, che paga le occasioni non sfruttate davanti ad un avversario che dopo il vantaggio ha chiuso tutti gli spazi. Stagione che si allunga, così, con il salto di categoria che passerà per altre due gare, dovendo superare la finale del proprio girone (con il vantaggio del fattore campo e della migliore posizione in classifica) ed affrontare in campo neutro la vincente del girone D (dove la Palmese attende in finale la vincente tra Ardore e Pro Pellaro).

PRIMO TEMPO

0′ differenza rispetto al campionato la presenza anche degli assistenti arbitrali, con Bivongi in campo con il consueto 4-4-2, Vigor in versione più sperimentale con centrocampo a rombo che vede Cossu danti la difesa e Scardamaglia dietro gli attaccanti

1′ dopo neanche 60 secondi già prime discussioni in campo tra i due schieramenti dopo un contatto tra Rizzuto e Panaja a centrocampo

9′ Scardamaglia taglia bene per vie centrali ma la sua conclusione diventa un assist per Perri finito in fuorigioco

15′ Calidonna prova un retropassaggio di testa che si tramuta in un assist per Riggio, conclusione che però termina tra le braccia di Colosimo

20′ Perri dal vertice sinistro dell’area centra la traversa, la difesa libera in corner prima di ulteriori pericoli

25′ Bivongi che lavora bene sulla corsia destra, scambio per Panaja che serve De Luca il cui destro sotto la traversa porta in vantaggio la squadra in maglia blu con retroguardia biancoverde sorpresa

40′ Calomino serve sulla corsa Perri, l’attaccante dei biancoverdi non trova la porta da ottima posizione

46′ Ortolini controlla bene di testa ma in area conclude senza impensierire Fuda

48′ Bivongi in vantaggio concretizzando una delle due occasioni avute nel primo tempo, Vigor poco precisa negli ultimi 21 metri dopo aver dovuto sistemare la fase di impostazione

SECONDO TEMPO

2′ Ortolini lotta ed ottiene un pallone sporco sul fondo del campo, palla scaricata per Perri che si gira nell’area piccola ma vede la conclusione respinta da Antonio Coniglio

4′ Foderaro si vede respingere il tentativo verso la porta da Fuda

8′ Perri anticipato dal portiere al momento della deviazione in porta su assist di petto di Scardamaglia

12′ mister Perrone si vede sventolato un rosso diretto sulle proteste per perdita di tempo da parte degli avversari

13′ punizione di Foderaro forte e rasoterra che si spegne a lato in diagonale

16′ al limite dell’area Scardamaglia riceve palla ma conclude male

20′ sul secondo angolo della gara il Bivongi si riaffaccia dalle parti di Colosimo, De Luca calcia fuori bersaglio

38′ Cittadino ferma una ripartenza a metà campo, secondo l’arbitro ci sono gli estremi per il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo

44′ su spizzata di Scarpino Leta prova al volo a sorprendere Fuda che respinge con i pugni

49′ Saadaoui davanti a Colosimo fallisce l’occasione del raddoppio con la Vigor sbilanciata in avanti

51′ Bangura difende palla bene al limite dell’area, Calabretta non centra la porta