Ecosistem Lamezia Soccer e Icierre Lamezia Beach Soccer da domani in campo per rappresentare la Calabria del beach soccer

La nuova stagione del Beach Soccer, la 18^ sotto l’egida della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, parte da Pescara dove oggi andrà in scena la gara di Supercoppa tra Pisa, Campione d’Italia in carica, e Catania, vincitrice della Coppa Italia 2021, in diretta su SkySport alle 18.

Da domani, poi, sarà la volta della Poule Promozione in cui saranno impegnate le due società che rappresentano la Calabria, si tratta dell’Ecosistem Lamezia Soccer e della neonata Icierre Lamezia Beach Soccer.

Nove squadre coinvolte, per un totale di 12 partite, 4 al giorno. Domani la prima sfida alle 14.45, l’ultima alle 18.30. Sabato e domenica si riparte alle 10.30 con l’epilogo a partire rispettivamente dalle 18.30 e 17.15.

Per quel che riguarda il programma gare della prima tappa, l’Icierre Lamezia BS bagna l’esordio assoluto nell’incontro inaugurale di domani alle 14.45 contro i siciliani del Naxos BS mentre, alle 16, l’Ecosistem Lamezia Soccer sfiderà il Genova BS.

Sabato, poi, Cagliari BS-Ecosistem Lamezia Soccer alle 16 e Città di Milano-Icierre Lamezia BS alle 18.30; infine, domenica, Ecosistem Lamezia Soccer-Città di Milano alle 14.45 e Icierre Lamezia BS-Vastese BS alle 17.15.

Le altre tappe della stagione saranno quelle di Catania (17-19 giugno), Cirò Marina (7-10 luglio), Viareggio (14-17 e 28-31 luglio), Lignano Sabbiadoro (21-24 luglio) e Cagliari (5-7 agosto).

Ecosistem Lamezia Soccer che raddoppierà gli impegni da venerdì 17 giugno quando la formazione Under 20 scenderà in campo nella prima tappa di Catania per affrontare il Catania BS.

Il calendario

Venerdì 3 giugno

14.45 Icierre Lamezia Vs Naxos

16.00 Ecosistem Lamezia Vs Genova

17.15 Citta’ Di Milano Vs Cagliari

18.30 Vastese Vs Bologna

Sabato 4 giugno

10.30 Naxos Vs Genova

16.00 Cagliari Vs Ecosistem Lamezia

17.15 Bologna Vs Seatram Chiavari

18.30 Citta’ Di Milano Vs Icierre Lamezia

Domenica 5 giugno

10.30 Seatram Chiavari Vs Cagliari

14.45 Ecosistem Lamezia Vs Citta’ Di Milano

16.00 Genova Vs Bologna

17.15 Icierre Lamezia Vs Vastese