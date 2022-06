Partita in mattinata la spedizione dell’Ecosistem Lameziasoccer con diversi under 20 aggregati in prima squadra

Partita in mattinata la spedizione dell’Ecosistem Lameziasoccer che affronterà la prima tappa della Poule Promozione del campionato Italiano di Beach Soccer.

Mister Raffaele Notaris in questa prima tappa ha portato con sè un roster formato nella maggior parte da giovani provenienti dall’Under 20 che lo scorso anno si sono messi in luce, mostrando di avere molta affinità con questa specialità che ormai è diventata l’attrazione principale sulle spiagge italiane.

Parliamo dei portieri, Iozzi e Martino, e dei giocatori di movimento Giuseppe Gagliardi, Giovanni Cristiano, Pasquale Giampà, Flavio Verso e Paolo Schirripa sicuramente meritevoli del salto in prima squadra. Con la loro vivacità, tecnica ed agonistica, possono dare un grosso contributo integrandosi con i più esperti entrati a far parte del roster Orange.

A formare la rosa per questa stagione lo staff tecnico lametino ha chiamato giocatori che hanno già disputato diverse stagioni nel campionato italiano e possono vantare referenze di ottimo livello. Faranno parte del roster che affronterà questa prima tappa, altri si aggregheranno al termine della stagione del calcio a 11; Simone Rovito, Andrea Mercurio, Roberto Ferrara, Roberto Rosi e Andrea Canino.

Si parte dunque con la formazione nella maggior parte junior che esordirà, nella prima tappa di Pescara, domani alle 16 affrontando la formazione del Genova che, per voce del presidente Covotta, non nasconde le ambizioni di fare bene in questa poule e centrare uno dei primi 4 posti utili per il gran finale di Cagliari.

Subito un impegno molto duro e proibitivo per l’Ecosistem che, essendo una esordiente, non si pone limiti, nel senso che bisogna acquisire esperienza del torneo e far crescere i giovani per poter poi ambire a qualcosa di importante.