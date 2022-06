Icierre Lamezia cede il passo al Città di Milano per 7-3

CITTA’ DI MILANO-ICIERRE LAMEZIA 7-3 (2-1; 4-2; 1-0)

Città di Milano: Strano, Gabriel, Campolongo, Polastri, Ilardo, Savarese, Tinaglia, Pagani, Comello, Piu, Catena, Domi. All: Cataldo

Icierre Lamezia: Piazza, Morabito, Martinez, Morelli, Grande, Scalese, Mercuri An. I, Curcio, Gatto, Grandinetti, De Fazio, Mercuri An. II. All: Pellegrino

Arbitri: Cardone di Agropoli e Marton di Mestre

Reti: 8’pt Domi (M), 10’pt Curcio (L), 11’pt Ilardo (M); 2’st Pagani (M), 2’st rig. Scalese (L), 2’st Domi (M), 7’st Domi (M), 12’st Savarese (M), 12’st Mercuri An. (L); 7’tt Ilardo (M)

Ammoniti: Morabito (L)

Dopo la vittoria all’esordio, seconda giornata parca di gioie per l’Icierre Lamezia che cede il passo al Città di Milano, squadra ben organizzata che ha saputo reagire ai tentativi lametini.

Nel primo tempo in rete Domi ed Ilardo intermezzati dalla rete di Curcio, nella ripresa dopo la rete di Pagani ed il rigore di Scalese l’allungo firmato ancora da una doppietta di Domi e Savarese, con il portiere Antonio Mercuri in rete con un rilancio per il 6-3, e nell’ultimo periodo nuovamente Ilardo chiudeva i giochi sul 7-3.