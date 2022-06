“La programmazione e voglia di fare sport è tanta, dall’amministrazione comunale serve un cambio di passo”

«La nostra programmazione e voglia di fare sport è tanta, speriamo che anche l’amministrazione si renda conto che serve un cambio di passo». Massimiliano Serrao, presidente del Basketball Lamezia, nel tracciare un bilancio positivo della stagione conclusa in serie C Gold con la compagine gialloblu ammette che «tra qualche giorno dovremmo trarre le dovute conseguenze su quale possa essere il futuro della pallacanestro lametina, ma per andare avanti servono condizioni e rassicurazioni che ad oggi non abbiamo. Ai tifosi chiedo di tornare nuovamente al nostro fianco, così come alle forze economiche che possono e devono fare di più per sostenere il mondo dello sport lametino. Da qui a fine mese dovremmo delineare la stagione».

A fine mese scadranno le gestioni degli impianti sportivi con un bando che dovrebbe essere pronto ma sconosciuto ad oggi (si sa che dovrà passare dal Mepa e che ogni società potrà gestire un solo impianto), e per il mondo indoor rimane aperto e a disposizione solo il Palasparti, con le vicende burocratiche di Palagatti e Palasavutano ancora tutte da chiarire ed il polivalente Gagliardi utile per lo sport di base. Se da via Perugini si sono ottenuti nuovi finanziamenti per l’impianto di via Marconi (da illustrare entità e tipologia di lavori che si dovranno approntare), il mondo dello sport lamenta un mancato confronto sia con la parte politica che quella amministrativa sugli interventi e gli ambiti di gestione delle strutture sportive (pochi dipendenti rimasti a lavoro, competenze ed incarichi spezzettati), con anche la consulta dello sport che al momento non è ancora insediata. Nessun contatto è avvenuto sui bandi di gestione, silenzio istituzionale anche sui capitolati relativi al nuovo palasport che ad oggi rimane lontano dagli interessi dello sport cittadino.

Serrao non nasconde che «con l’amministrazione è rimasta irrisolta la questione degli impianti sportivi, nessuno nuovo pronto all’apertura, con un bando di gestione che dovrà essere concluso entro fine mese di cui non sappiamo nulla. Tutte le prime squadre degli sport indoor siamo arrivate ai play off in questa stagione, poi però le difficoltà di avere nel corso della stagione regolare un numero sufficiente di ore e campi aperti di allenamento sono emerse nel finale dei campionati ed hanno influito».

Ne sa qualcosa proprio il Basketball Lamezia, che nelle due ultime gare di stagione regolare ha perso la possibilità di terminare la stagione in vetta, cedendo poi il passo in due gare alla compagine di Benevento nonostante il fattore campo nei play off. Un finale di stagione, condizionato anche dalle scorie del Covid, che per il massimo dirigente non cancella però tutto quello di buono fatto in precedenza: «conclusa la stagione, che era iniziata con premesse diverse rispetto al cammino che ci ha visto con tutte le difficoltà note arrivare ai play off da protagonisti, ci tenevo a fare i complimenti e ringraziare lo staff tecnico ed i giocatori. Coach Barilla si è dimostrato un allenatore di grandissimo spessore, tutto lo staff che lo ha seguito è stato all’altezza, purtroppo si ci è fermati al primo turno play off ma la vittoria primaria è stata quella di riportare l’entusiasmo in città e al Palasparti».

Al netto delle voci di mercato che potranno interessare così giocatori e tecnico, per dare basi solide ad un progetto serviranno quindi, oltre che maggiori forze economiche, anche strutture su cui poter cementare settore giovanile (già in prima squadra ruotano stabilmente elementi under) e poter lavorare sugli allenamenti individuali e di squadra (aspetto che sta continuando con qualche elemento anche ora che il campionato è concluso).