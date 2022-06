A nome dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, il primo cittadino Paolo Mascaro esprime cordoglio per la improvvisa scomparsa di Mister Massimo Borracci.

Una notizia che lascia attonito e addolorato, tutto il mondo dello sport ed in particolare, la società dell’Arvalia Nuoto Lamezia di cui, Mister Borracci era alla guida.

Poco tempo fa, al trionfale rientro dei Criteria Nazionali di Riccione, tutta la città aveva potuto conoscere e apprezzare le doti umane e professionali, di un mister capace di trasmettere anche con il silenzio delle parole, la passione per il nuoto e l’orgoglio per i suoi ragazzi.

Allenatore qualificato, mister Borracci ha sempre guardato ai suoi allievi, come argilla da modellare con amore, con l’esempio, con il dialogo affinché, potessero diventare uomini e donne consci del proprio destino, con lo sguardo al cielo ed i piedi ancorati alla terra.

Mister Borracci nel parlare del nuoto così come dei giovani, ha sempre sottolineato la loro capacità di guardare oltre gli schemi e cogliere la vera essenza della vita, di cui lo sport è emblema e perfetta sintesi.

Lo ringrazio in particolare, nella mia qualità di sindaco, per aver sempre in ogni occasione, esternato il suo amore per la città di Lamezia Terme, lodandone le bellezze naturali così come umane, ammonendo tutti noi, a diventarne promotori attivi delle sue ricchezze.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile ma sono certo, che ritroveremo tutti i suoi insegnamenti ogni qual volta, un atleta in vasca o su un qualsiasi campo da gioco, guaderà all’obbiettivo con spirito di sacrificio, umiltà e con il sorriso, ritrovandosi naturalmente un campione.

A lui, va una simbolica medaglia della città di Lamezia Terme.