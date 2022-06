Riscatta la sconfitta di ieri all’esordio nel Poule Promozione l’Ecosistem Lamezia, Cagliari battuto in rimonta

CAGLIARI-ECOSISTEM LAMEZIA 3-7 (2-0; 0-2; 1-5)

Cagliari: Manis, Rolon, Aramu, Ezti, Frutos, Medina, Mainas, Melis, Ruggiu, Sabatino. All: Santos Wilson

Ecosistem Lamezia: Schirripa, Rovito, Ferrara, Gagliardi, Canino, Rosi, Martino, Cristiano, Verso, Iozzi, Giampà, Mercurio. All: Notaris

Arbitri: Boggi di Salerno e Ozzella di Benevento

Reti: 3’pt Rolon (C), 11’pt Sabatino (C); 4’st Giampà (L), 6’st Rovito (L); 3’tt Schirripa (L), 6’tt Rosi (L), 6’tt rig. Rolon (C), 7’tt rig. Rosi (L), 8’tt Verso (L), 11’tt rig. Giampà (L)

Ammoniti: Schirripa, Mercurio (L), Rolon, Sabatino (C)

Riscatta la sconfitta di ieri all’esordio nel Poule Promozione l’Ecosistem Lamezia, che dopo un primo tempo sotto di due reti ribalta la gara contro il Cagliari equilibrando le sorti del match nel secondo tempo, e piazzando un parziale di 5-1 nell’ultimo tempo che vale i 3 punti.

Per gli orange a segno Rovito, Schirripa, Verso e doppiette di Rosi e Giampà.

Domani terzo ed ultimo impegno presso la beach Arena di Pescara contro il Città di Milano.