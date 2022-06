Serata di festeggiamenti all’insegna della gioia e dello stare insieme l’1 giugno dal Milan Club “Andrea Pazzagli” di Lamezia Terme.

Con l’occasione dei festeggiamenti per il 19esimo scudetto conquistato dal Milan, il club lametino ha organizzato un evento al quale hanno preso parte non solo tesserati del club ma anche tifosi rossoneri provenienti dal comprensorio.

Dopo la parte conviviale, la serata ha visto momenti di socializzazione con melodie e cori tipicamente milanisti. La serata si è conclusa poi con il taglio della torta a tinte rossonere.

L’evento è stata l’occasione per incontrarsi nuovamente viste le pochissime opportunità di stare insieme in questi ultimi 2 anni per via della pandemia. Ed inoltre, contestualmente il presidente del club Riccardo Trapuzzano ha aggiornato i tesserati del club circa gli eventi di beneficenza che il club sta portando avanti dopo quello già organizzato lo scorso anno e che verranno comunicati passo dopo passo.