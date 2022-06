Concluso il “kitesurfing trip” con il Campione del Mondo di kitesurf Mitu Monteiro

Si è tenuta da giovedì a domenica l’evento “kitesurfing trip”, organizzato da “Casale Calabria – Country House” in collaborazione con “Gizzeria Kite” presso il “Coolbay Resort”, alla presenza del Campione del Mondo di kitesurf Mitu Monteiro.

In merito alla quattro giorni, Paolo Dodaro, responsabile di “Gizzeria Kite”, ha affermato: “Monteiro è rimasto piacevolmente colpito dalla bellezza della nostra costa, affermando che Gizzeria è una parte di Calabria molto bella e utile affinché in ambito kitesurf si possa imparare e progredire. E nonostante ci sia stato poco vento tutti i partecipanti alle lezioni sono rimasti molto contenti, perché in poco tempo sono riusciti a imparare ugualmente a destreggiarsi con il kite. Si tratta di partecipanti provenienti da più parti d’Italia, ed hanno potuto apprezzare le bellezze della Calabria dato che in tanti venivano per la prima volta e non vedono l’ora di tornare. In merito a Monteiro posso aggiungere che è rimasto soddisfatto inoltre sia della struttura ricettiva, ossia Casale Calabria, e sia della struttura di allenamento ovvero Coolbay Resort e Gizzeria Kite, ed ha preso atto che si può fare tanto, e sta valutando di ritornare a settembre poiché le condizioni meteorologiche del vento saranno probabilmente più favorevoli”.