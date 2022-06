Domenica l’evento di basket “Jellyfish 2022” organizzato dall’associazione Cestistica Lamezia con Seila Beach Sport

Continuano le attività sportive presso il Coolbay Resort. Domenica 12 giugno si svolgerà infatti l’evento di basket “Jellyfish 2022” organizzato dall’associazione Cestistica Lamezia in collaborazione con Seila Beach Sport. La kermesse, riservata ai giovani atleti, vedrà scendere in campo le categorie “scoiattoli” ed “aquilotti”.

L’itinerario sarà il seguente: arrivo atleti ore 9:15; inizio gare ore 9:30; all’intervallo di ogni gara qualificazioni skill challenge; pranzo ore 12:30; fase finale skill challenge ore 14:00; premiazione ore 16:00.

Riguardo alle attività disco e svago questa settimana il Coolbay Resort ospiterà, come special guest star, Federico Scavo nel pomeriggio di domenica in occasione dell’abituale “aperi-cool” a partire dalle 17.30 in poi.