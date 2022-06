In 19 i convocati della Vigor per la finale play off girone C di domani contro il Parghelia

La Vigor 1919 comunica che sono 19 i calciatori convocati da mister Perrone per la gara contro il Parghelia, finale play off del girone C in programma domani alle 16 presso lo Stadio Comunale Guido D’Ippolito

Portieri: Colosimo, Nascardi, Vecchio

Difensori: Bubba, Gallo M., Cossu, Gibin, Rizzuto

Centrocampisti: Calidonna, Calomino, Foderaro, Leta, Scardamaglia.

Attaccanti: Buccinnà, Giudice, Ortolini, Perri, Scarpino, Simonetti

Dopo due turni di squalifica torna a disposizione Buccintà, mentre salteranno la gara Cittadino dopo il rosso rimediato a Palmi e Carlo Gallo per aver accumulato la quinta ammonizione stagionale.

Alle 18 di oggi in campo andranno Palmese ed Ardore nella finale play off del girone D, con le due vincenti degli spareggi che si affronteranno poi settimana prossima per l’ultimo step prima della Promozione.