La F.C. San Mango domani a Petronà per cercare la promozione in Seconda Categoria

La F.C. San Mango si appresta ad affrontare la sua ultima battaglia calcistica, con l’ultima gara dei play off a mettere in gioco il salto di categoria.

Dopo un girone di andata costellato da alti e bassi, la F.C. San mango ha iniziato a macinare risultati positivi nella seconda metà di campionato, collezionando 11 vittorie e 2 sconfitte.

Il risultato finale è stato di consolidare il quarto posto, che ha permesso alla squadra sanmanghese di poter disputare domani i play-off in casa dell’US Petronà.

Molti tifosi sono in fase di organizzazione per essere presenti alla partita e non lasciare da sola la F.C. San mango in una partita così importante.