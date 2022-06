Il Sambiase conferma Paolo Gallo in panchina e punta ad una stagione di vertice in Prima Categoria

L’Asd Sambiase Calcio 1923 fa il punto sulla costruzione della prossima stagione, che sarà in continuità con l’ultima stagione in Prima Categoria.

Viene smentita inizialmente l’ipotesi di ritornare in possesso del titolo di serie D ceduto a luglio dello scorso anno, sostenendo che «il club giallorosso, risorto nella scorsa estate dopo le ben note vicende che hanno interessato il calcio lametino, intende proseguire il percorso di identità e valori intrapreso circa 10 mesi fa e mira a raggiungere con le proprie forze i traguardi prefissi. La volontà del Sambiase è di tornare sì in palcoscenici più consoni al blasone che la piazza e la tifoseria meritano, ma di farlo sul campo, conquistando con merito categorie più prestigiose».

Il primo tassello è la conferma di mister Paolo Gallo che, alla guida dei giallorossi, alla prima esperienza in panchina arrivato in corsa ha ottenuto 41 punti in 17 gare di campionato (frutto di 13 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Numeri che hanno portato il Sambiase nelle primissime posizioni della classifica e che hanno attirato sul tecnico cosentino le attenzioni di diversi club, anche di categorie superiori.

Per farlo la società si dichiara «già attiva sul mercato per assicurare al tecnico giocatori di prima fascia che possano far fare al Sambiase il salto di qualità atteso e puntare, senza mezzi termini, alla vittoria del campionato».