«Ancora uno spareggio, ancora Palmi. Lo Stadio Giuseppe Lopresti sarà il luogo in cui si svolgerà il match Vigor 1919 – Ardore». Lo annuncia direttamente la società biancoverde, con nei prossimi giorni delineate le modalità di prevendita per la gara di domenica. Già noti i costi definiti dalla Lega Dilettanti calabrese, fissati in 10 euro per la tribuna coperta e 8 per le gradinate, gratis gli under 14. Entrambe le compagini ritornano al Lopresti a stretto giro, ma se la Vigor ha perso lo spareggio promozione 1-0 contro il Bivongi, l’Ardore ha battuto i padroni di casa 2-1 e guadagnato l’accesso allo scontro diretto per il salto in Promozione.