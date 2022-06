Beach Soccer, dal 24 al 26 giugno il torneo federale organizzato dal settore giovanile scolastico

Lo scorso weekend si sono tenuti nei campi del lido B Club di Gizzeria, sede dell’Icierre Lamezia Beach Soccer, gli open days per l’Academy.

Hanno partecipato ragazzi nati tra il 2004 e il 2010 con entusiasmo, grazie ai mister qualificati hanno potuto conoscere una disciplina che sembra un normale gioco da spiaggia ma in realtà è tecnica, corsa e tanto sudore.

Dopo una prima selezione i ragazzi continueranno ad allenarsi e saranno così i primi a far parte della cantera delI’Icierre.

La squadra lametina, dopo la buona prova nella prima tappa, in attesa del doppio impegno consecutivo a Cirò Marina e Viareggio, ospiterà dal 24 al 26 giugno il torneo federale organizzato dal settore giovanile scolastico, con responsabile l’ex capitano della nazionale italiana di beach soccer Francesco Corosiniti e riservato alle categorie Under 15 e Under 18.

L’obiettivo è far conoscere questa disciplina ai giovani, i quali potrebbero diventare i nuovi talenti emergenti di questo sport e far parte dell’Academy Icierre.