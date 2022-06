Lucky Friends e Tycke Sport di rientro vincenti dai XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Torino

L’amministrazione Comunale di Lamezia Terme comunica domani, alle 17,30, nella Sala Consiliare “Luisi” incontrerà gli Atleti Speciali della Lucky Friends e Tycke Sport, di rientro dai XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Torino.

Un incontro per festeggiare i prestigiosi traguardi conquistati dagli atleti lametini, e per rinnovare la gratitudine alla grande famiglia Lucky Friends per la grande passione nella promozione della cultura sportiva, umana, artistica come sociale, motivo di crescita per l’intera città.

Le porte della sala consiliare comunale si riaprono nuovamente alla condivisione dei percorsi sportivi quanto umani, ribadendo un concetto caro all’amministrazione, di un comune quale casa di tutti.