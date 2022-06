Pomeriggio di onori nella sala consiliare per la Promosport, unica società lametina ad aver vinto il proprio campionato nella stagione 2021/2022 conducendo dall’inizio alla fine in vetta la classifica del girone A di Promozione, raccogliendo soddisfazioni sia con il settore giovanile che con la compagine femminile all’esordio nella versione ad 11 in Eccellenza.

Saluti istituzionali e congratulazioni da parte del presidente del consiglio comunale, Giancarlo Nicotera, l’assessore allo sport, Luisa Vaccaro, raccolti dal tecnico Claudio Morelli il quale rimarca «l’orgoglio da lametino di aver portato avanti un progetto che si è rivelato vincente, non solo per il risultato della prima squadra ma per il percorso intrapreso».

Il direttore generale uscente Giovanni La Gamba spiega come «il “pianeta Promosport” non riguarda solo l’Eccellenza, ma tutte le squadre ed il settore giovanile, un insieme di strutture sportive e di tecnici che saranno guidati da Alessandro Vinci. Personalmente vedo come una vittoria quella di essere riusciti ad entrare nella casa comunale per vederci riconosciuto il lavoro che abbiamo portato avanti, sempre improntato nella vittoria e nelle sconfitte all’accoglienza degli avversari e alla crescita dei nostri giocatori. Dopo 50 anni di lavoro in società lascio in buone mani».

Il testimone passa così ad Alessandro Vinci: «raccogliamo un’eredità strutturata ma un compito non facile. Dello staff tecnico e dirigenziale avremo tante conferme e qualche novità, come il passaggio di Gennaro Porpora dal campo alla scrivania ricoprendo il ruolo di direttore sportivo. La volontà è quella di essere riconosciuta sempre più come una società che fa calcio, ma in modo sano, partendo dal corretto svolgimento della gestione del settore giovanile dove obiettivo primario non è la vittoria ma la crescita dei ragazzi».

Il capitano Davide Scozzafava valuta che «la fascia di capitano è uno stimolo, la si ottiene però con la dedizione ed il lavoro, ma anche l’atteggiamento giusto in campo. Lo spirito per praticare sport deve essere quello di divertirsi prima di vincere, specie quando si è ancora giovani».

Di mercato ancora ufficialmente non si può parlare, essendo i contratti vigenti validi fino al 30 giugno, ma le trattative ed i contatti sono già avviati con Vinci ad ammettere che «la stagione di Eccellenza sarà più complicata sotto alcuni aspetti, abbiamo alle spalle però un percorso di crescita che ci fa ben sperare anche per l’integrazione dei più giovani in prima squadra».

Ottimista sui risultati in divenire della società il vicepresidente Enrico Liotta, soddisfatto e prodigo di ringraziamenti Antonio Caroleo dalla dirigenza della femminile annunciando l’arrivo dalla prossima stagione anche della polisportiva legata al tema della disabilità, rievoca invece le precedenti esperienze da presidente di società di calcio il sindaco Paolo Mascaro, rimarcando di «conoscere le difficoltà e l’impegno che servono per raggiungere certi risultati. Il lavoro del settore giovanile è collegato a quello della prima squadra, sia come ricambio ma anche come esempio da apprendere, nell’esempio della Promosport c’è un percorso consolidato che ora si è arricchito del calcio femminile».

Dal primo cittadino il distinguo che «l’ambizione di vincere non deve mai mancare, ma non deve però travalicare determinati confini: il risultato deriva dall’impegno, dal sudore in campo, ma anche dal rispetto delle regole e dalla dedizione, perché di talenti persi per strada ne abbiamo visti tanti».

Dal proprio fronte istituzionale il sindaco ricorda i progetti di miglioramento sul “Gianni Renda” e “Rocco Riga” presentati a valere sui fondi dedicati nel Pnrr, mentre a luglio scadranno i termini per poter partecipare ai bandi di gestione dei 3 stadi lametini attualmente aperti, in cui la Promosport parte con il vantaggio di poter concorrere rispettando il criterio di aver gestito un impianto sportivo negli ultimi 10 anni (l’altra società a poter garantire tale aspetto è l’Fc Lamezia Terme).