Felice Saladini non lascia ma raddoppia: confermata la trattativa ormai definita per subentrare nella proprietà della Reggina, il presidente del Fc Lamezia Terme non abbandona però la società gialloblu.

A margine dell’evento organizzato al Teatro Grandinetti con la propria società, MeglioQuesto, su temi di sviluppo ed economia, Saladini mette in chiaro la propria posizione: «ho voluto fare di Lamezia Terme per un giorno un punto importante del panorama nazionale su temi di economia e sviluppo. Lamezia è la mia città, lo è anche come squadra sportiva e non lo è nemmeno da mettere in discussione. Oggi siamo qui e parliamo di Lamezia, domani saremo a Reggio Calabria per parlare di Reggina».

Domani parte il futuro in amaranto, per la transizione gialloblu c’è da definire prima nuovo ds con cui individuare il nome del tecnico, e successivamente valutare chi rimarrà e chi sarà come volto nuovo della rosa gialloblu (al netto di voci mercato che vorrebbero un interesse per Maggio, capocannoniere del girone I concluso).