Lamezia Terme al centro degli spareggi per la Promozione con “Rocco Riga” e Vigor 1919

Saranno il “Rocco Riga” di Lamezia Terme ed il “Giuseppe Lopresti” di Palmi gli stadi impegnati domenica alle 16 nel calcio di inizio degli spareggi che assegnano gli ultimi 2 posti disponibili per il campionato di Promozione 2022/2023.

A contendersi il salto di categoria Mesoraca-Soccer Montalto, vincenti play off nei gironi B e A, a Lamezia Terme, e Vigor 1919-Ardore, che hanno trionfato nei gironi C e D, a Palmi (dove entrambe hanno recentemente giocato, con i biancoverdi sconfitti dal Bivongi ed i reggini vincenti invece contro i padroni di casa per la vittoria dei play off del proprio girone).

Percorso netto per le prime tre, che hanno chiuso i rispettivi gruppi al secondo posto e, grazie alla regola dei 10 punti, si sono poi qualificate di diritto per le finali play off, vinte successivamente in casa contro Mirto Crosia (Girone A, 3-1), Aprigliano (Girone B, 3-1) e Parghelia (Girone C, 1-0 con anche 50 euro di multa per l’uso di fumogeni da parte dei tifosi). Unica outsider l’Ardore, giunta terza nel girone D, per poi eliminare Pro Pellaro in semifinale (1-0) e Palmese in finale (2-1 esterno).

Prima occasione per Soccer Montalto e Mesoraca di approdare in Promozione, mentre Vigor 1919 ed Ardore possono ricalcare il percorso delle società cittadine di cui hanno ereditato la denominazione che mancano dal campionato di secondo livello del calcio calabrese rispettivamente dalla stagione 2018/2019 (terzo posto nel girone A) e 1990/1991 (secondo posto nel girone B).

Per quanto riguarda la gara del “Lopresti” il Comitato Regionale ha fissato in 8 euro il prezzo dei due settori destinati alle tifoserie (in Gradinata la Vigor, in Curva l’Ardore, settori invertiti rispetto alle precedenti apparizioni a Palmi) ed in 10 la tribuna, con ingresso gratuito agli under 14 anni e alle tessere Coni Figc.