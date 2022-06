Andrea Gianni nuovo direttore generale dell’ FC Lamezia Terme

«È con grande entusiasmo che annuncio la nomina di Andrea Gianni come direttore generale dell’ FC Lamezia Terme». A comunicarlo è Felice Saladini, presidente della società sportiva, spiegando che l’incarico è stato formalizzato quest’oggi e «porta in dote ai gialloblù un manager di grande esperienza maturata nella Sambenedettese, nel Rieti, nella Reggina e nell’ACR Messina».

«Sono molto onorato di far parte di questa squadra. Inizio da oggi a lavorare per affrontare al meglio la prossima stagione e traguardare gli obiettivi ambiziosi del nostro Presidente» spiega il nuovo dirigente gialloblu, primo tassello della ripartenza societaria che era rimasta senza direttori nel girone di ritorno dopo il divorzio da Antonio Mazzei.

Prossimo tassello dovrebbe così essere l’allenatore, con voci di mercato attorno a Raffaele Novelli, mentre sabato al “Gianni Renda” si terrà uno stage in prospettiva under 19 per i nati dal 2004 al 2006. Anche per la stagione 2022/2023 la gestione Saladini dovrebbe vedere diversi cambi tra campo e dirigenza.