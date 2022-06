Nella Rappresentativa Femminile calabrese impegnata nel Torneo “Città dell’Aquila” anche 5 atlete Promosport

È partita alla volta dell’Abruzzo la Rappresentativa Femminile calabrese che domani e domenica sarà impegnata nel Torneo “Città dell’Aquila”.

Le selezioni regionali di Abruzzo, Calabria, Campania e Marche si sfideranno nel weekend, nel classico format con semifinali e finali, per contendersi il prestigioso torneo ospitato da quella che è la “Città Europea dello Sport” del 2022.

Domani alle 16 in programma la sfida tra Campania e Calabria, alle 18 quella tra Abruzzo e Molise. L’impegno del Comitato, dunque, così come per la Rappresentativa Under 17 impegnata in Sardegna, è quello di dar sempre più opportunità ai calciatori ed alle calciatrici calabresi. Questi appuntamenti vanno ad inserirsi in un discorso di ritorno alla normalità, dopo 3 anni che non è stato effettuato il Torneo delle Regioni, con la speranza che il prossimo anno la manifestazione giovanile regina della Lega Nazionale Dilettanti torni ad essere protagonista.

Le sensazioni del tecnico calabrese Francesco Ramunno alla vigilia della partenza: «Partiamo con motivazioni alte e voglia di ben figurare, pur sapendo che non sarà affatto semplice. Abbiamo fatto un buon percorso di crescita e le scelte fatte sono state oculate, cercando di non lasciare nulla al caso. Siamo consapevoli di affrontare selezioni regionali che storicamente sono preparate, ma daremo il massimo per trarre il meglio possibile dalle gare che andremo ad affrontare».

Tra le 20 giocatrici anche una rappresentanza della Promosport con Elisabetta Cardamone, Giulia Criseo, Ilaria Gattuso, Valentina Stranieri, Chiara Surace oltre alla collaboratrice tecnica Rosy Zanfino.