ECOSISTEM LAMEZIA-CANALICCHIO CATANIA 2-5 (0-1; 1-1; 1-3)

Ecosistem Lamezia: Iozzi, Camastra, Cristiano, Babbino, Cristaudo, Gagliardi, Monteleone, Schirripa, Stranges Verso. All: Carrozza

Canalicchio Catania: Cantarero, Milazzo, Nicosia, Raciti, Panarello, Messina, D’Amore, Nicolosi, Caltabiano, Giuffrida, Vadalà, Busà. All: Giuffrida

Arbitri: Vitucci di Sulmona e Sacchi di Lecco

Reti: 5’pt D’Amore (C); 2’st Milazzo (C), 12’st Cristaudo (L); 2’tt Giuffrida (C), 5’tt Gagliardi (L), 9’tt Caltabiano (C), 9’tt Caltabiano (C)

Non inizia al meglio la stagione sulla sabbia per l’under 20 dell’Ecosistem Lamezia.

Nella prima uscita i ragazzi di mister Carrozza cedono per 5-2 al Canalicchio Catania, in una gara a rincorrere ma cedendo definitivamente solo nell’ultimo dei 3 tempi.