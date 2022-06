Sbaglia tutto nella ripresa la Vigor 1919 a Palmi, l’Ardore vince e ringrazia salendo in Promozione

VIGOR 1919: Colosimo, Bubba (34’st Leta), Cittadino, Calomino, Gallo, Rizzuto, Foderaro, Perri, Scarpino (27’st Ortolini), Scardamaglia, Buccinà

A disp: Nascardi, Gibin, Calidonna, Sisca, Giudice, Simonetti, Vecchio.

All.: Perrone.

ARDORE: Piccioni, Manglaviti, Gomez J, Bert, Maviglia, Romeo (42’st Nobile), Trimboli (40’pt Grillo), Morabito G (22’st Criaco), Gomez R (39’st Federico), Favasuli, Morabito S (45’st Mollica).

A disp: Giavarini, Elena, Gelonese, D’Amico.

All. Criaco

ARBITRO: Calabrò di Reggio Calabria (assistenti Borrelli di Cosenza e Vommaro di Paola)

RETI: 19’ st Morabito S, 26’st e 33’st Gomez R

NOTE: Ammoniti: Calomino, Gallo

Angoli: 5-4. Rec: 3’pt, 4’st

Sbaglia tutto nella ripresa la Vigor 1919 a Palmi, con l’Ardore che vince e ringrazia salendo in Promozione direttamente, mentre per i biancoverdi il salto di categoria viene rimandato solo ad un eventuale ripescaggio se ce ne sarà la possibilità.

Stadio Lopresti che si conferma nefasto per i biancoverdi, che avevano perso anche lo scontro per la vittoria del girone C contro il Bivongi, e fortunato invece per la compagine amaranto che aveva battuto i padroni di casa della Palmese nel turno precedente.

Maledizione play off per le squadre lametine in questa stagione, con tra tutte le varie compagini nei vari sport solo i Biancoverdi Lamezia a poter festeggiare il salto di categoria nel post season (per altro proprio dalla Seconda alla Prima Categoria).

PRIMO TEMPO

2′ punizione sporcata dalla barriera, palla sporca che arriva a Scarpino il cui assist di testa viene spedito sopra la traversa da Rizzuto

12′ Trimboli prova dalla distanza con una traiettoria che impegna Colosimo al salvataggio in corner

17′ buona giocata a centrocampo di Perri che si lancia verso la porta ma sbaglia tutto dai 30 metri

19′ Buccinà dal fondo trova il taglio sul primo palo di Scarpino che prova il controllo invece che il tiro vanificando l’assist

23′ scambio tra Buccinà e Scarpino in area, la difesa dell’Ardore si chiude vanificando anche il tentativo di Scardamaglia

30′ caldo che si fa sentire, cooling break per le due squadre

40′ per problemi muscolari Trimboli alza bandiera bianca e lascia il posto a Grillo prima dell’intervallo

SECONDO TEMPO

3′ Perri cerca la conclusione di tacco sull’assist di Foderaro, bella scelta stilistica ma poco utile essendo il gioco fermato per fuorigioco

5′ Calomino lancia Buccinà che giunto in area si fa chiudere da Piccioni

14′ Gaetano Morabito serve Grillo che conclude a lato

19′ Ardore in vantaggio con Santoro Morabito che ruba palla a Cittadino ali limite dell’area, sulla prima conclusione ci mette il guanto Colosimo, sulla ribattuta la palla vale la rete per la compagine di mister Criaco

23′ spizzata di Scarpino e Perri si trova davanti a Piccioni ma non riesce a concludere vanificando una ghiotta occasione

26′ Grillo trova il taglio sul fondo di Roberto Gomez che trova impreparato sul proprio palo Colosimo con il raddoppio dell’Ardore

27′ Ortolini entra ed è subito protagonista con un cross per Buccinà, palla controllata con un braccio da Romeo da cui nasce un calcio di rigore. Dagli 11 metri Foderaro trova Piccioni reattivo nel respingere prima e seconda conclusione (biancoverdi a protestare per un gol non gol)

31′ Ortolini prova il destro al volo, palla fuori bersaglio

33′ tris Ardore su altro regalo vigorino, con Roberto Gomez che approfitta del liscio in uscita di Colosimo e trova la doppietta personale

35′ girata in area di Foderaro debole tra le braccia di Piccioni

38′ Santoro Morabito prova da fuori area, parata agevole per il portiere avversario

41′ serie di calci d’angolo per i biancoverdi, sul terzo Scardamaglia di testa non trova lo specchio