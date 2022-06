Anche un po’ di Promosport Women nella selezione calabrese vincente al torneo Città dell’Aquila

C’è anche un po’ di Promosport Women nella selezione calabrese femminile vincente al torneo Città dell’Aquila.

Nella due giorni in Abbruzzo la compagine guidata da mister Ramunno ha avuto la meglio sabato ai rigori sulla Campania, dopo che i 90 minuti regolamentari si erano chiusi sul 3-3. Ieri invece vittoria per 3-1 contro le Marche, e quindi conquistato la coppa.

Titolari nella due giorni le giocatrici della Promosport Cardamone (con anche la fascia da capitano), Gattuso e Criseo, con Stranieri indisponibile per la finale dopo l’espulsione rimediata il giorno prima e Surace in panchina insieme alla collaboratrice Zanfino.

Semifinale 18 giugno 2022 ore 16

C.R. CAMPANIA vs C.R. CALABRIA (3-3) 5-7 dcr

C.R. CAMPANIA: Fusco, Siepe, Apicella, D’Errico, Musella, Fischetti, Colucci, Modaferri, Mercede, Del Grosso (Graziano 49’st), Oprea (Falivene 28’ pt). A disposizione: D’Alessio, Lombardo, Graziano, Sannino, Di Lauro, Abate, Boccanfuso, Vaccaro. Allenatore: Esposito.

C.R. CALABRIA: Carelli, Romano (Stranieri 21’ st), Gattuso, Cardamone, Vetere, Criseo, Paura (Perfetti 30’ st), Cinque, Tortora (Perrotta 35’ st), Romeo, Mauro. A disposizione: Giamba, Surace, Cariati, La Malfa, Sorrentino, Ariobazzone, Stranieri. Allenatore: Ramunno.

Reti: D’Errico (CAM) 13’ pt, Paura (CAL) 23’ pt, Mercede (CAM) 18’ st, Fischetti (CAM) 20’ st, Romeo (CAL) rig 23’ st, Cinque (CAL) 38’st.

Note: ammonite Criseo (CAL), Perfetti (CAL) e Mercede (CAM), espulsa Stranieri (CAL) al 27’ st.

Arbitro: Cianca (AQ) (Assistenti: Pace (AQ) e Aloisi (AQ).

Finale 1°/2° posto 19 giugno 2022 ore 18

C.R. CALABRIA vs C.R. MARCHE 3-1

C.R. CALABRIA: Carelli, Romano, Cardamone, Gattuso, Vetere, Criseo, Paura (Perrotta 35’ st), Cinque, Tortora (Ariobazzone 42’ st), Romeo, Mauro (La Malfa 47’ st). A disposizione: Giamba, Surace, Cariati, Sorrentino, Perfetti. Allenatore: Francesco Ramunno.

C.R. MARCHE: Paccusse, Bracalente (Ruffini 19’ st), Cavagna, Crispini, Felicioni, Ferri, Giustozzi, Mbachukwu (Campanella 20’ pt), Micheloni (Nepi 29’ st), Salvucci, Spinelli. A disposizione: Lisotta, Brutti, Ecca, Scatizza, Ceriscioli, Stimilli. Allenatore: Antonio Censi.

Reti: Spinelli (M) 6’ st, Romeo (C) 8’ st, Cinque (C) 10’ st, Mauro (C) 23’ st.

Arbitro: Iheukwumere (AQ) (Assistenti: Zugaro (AQ) e Cocciolone (AQ).