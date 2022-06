Secondo stage per l’under 19 gialloblu mercoledì pomeriggio al “Gianni Renda”

In attesa di un bilancio su stagione passata ed incontro ufficiale su quella a venire, il Lamezia Terme programma il proprio settore giovanile.

Sabato al “Gianni Renda” si è tenuto un primo stage per i nati dal 2004 al 2006 con 65 giovani comunicati e visionati da mister Francesco Scardamaglia, dal responsabile juniores Davide Muraca e dal team manager Angelo Sorace, ed un secondo appuntamento è stato fissato per mercoledì alle 16.30.

Il settore under dovrà essere rivisto anche in prima squadra, alla luce sia del cambio di annualità richieste (almeno un nato dopo il primo gennaio del 2001, 2002, 2003, 2004) che dei prestiti e contratti sottoscritti (e se si ipotizza un rafforzamento del canale con la Reggina avendo la stessa presidenza, elementi come Provazza e Bezzon avrebbero già altre richieste di informazioni da società di categoria superiore).