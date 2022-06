Un altro ex Messina potrebbe approdare per la costruzione del Lamezia Terme nel campionato di serie D

Ufficializzato Andrea Gianni come nuova direttore generale, e probabilmente prossimo l’annuncio di Raffaele Novelli come allenatore (ipotesi di accordo biennale da sottoscrivere in settimana), un altro ex Messina potrebbe approdare per la costruzione del Lamezia Terme nel prossimo campionato di serie D.

Tra i nomi che si fanno per direttore sportivo gialloblu compare anche Davide Morello, sondato anche dalle siciliane Trapani ed Acireale, che all’Fc giallorossa nella stagione 2019/2020 aveva lavorato con i tecnici lametini Gabriele e Costantino.