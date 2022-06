Esami finali presso la sede dell’Associazione dilettantistica Taekwondo

Si sono svolti a Lamezia Terme, presso la sede dell’Associazione dilettantistica Taekwondo, gli esami finali annuali per cinture colorate. Una giornata intensa e ricca di momenti emozionanti che hanno visto protagonisti bambini e ragazzi sotto la guida del maestro Fortunato Novelliere, già presidente e Direttore tecnico dell’Asd Taekwondo Scuola sportiva.

“È stata una giornata di grande festa – ha dichiarato Novelliere – il lavoro di un anno di attività sportiva ha avuto il culmine con la consegna delle cinture dei diplomi finali. Devo ringraziare gli allievi per la costanza e anche l’apporto e il sostegno dei genitori presenti in massa alla prova finale”.

Novelliere ha informato che dal 1 di luglio inizierà il Campus estivo di Taekwondo che avrà l’obiettivo di promuovere la disciplina a nuovi giovani atleti, con l’intento di costituire un vivaio di prospettiva agonistica. Proprio in questa direzione sono stati realizzati diversi progetti sportivi, che vedranno la stipula di convenzioni con alcune istituzioni scolastiche del territorio lametino, come il progetto di “taekwondo inclusivo” ovvero la pratica di questa disciplina aperta a tutti e per il quale anche la Rai ha svolto un servizio il 1 di giugno.