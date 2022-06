Ultimi sette giorni della stagione 2021/2022, e già per le squadre lametine è tempo di iniziare a programmare la prossima stagione tra mercato e date da rispettare per l’iscrizione ai campionati.

Nei dilettanti calabresi potranno ambire al ripescaggio in caso di vacanza di posti nel livello superiore, rispetto a quello di competenza, le compagini che hanno perso i play off per salire o i play out per non scendere.

Le priorità previste vedono:

prima squadra capoluogo di Regione;

prima squadra capoluogo di Provincia;

vincente lo spareggio tra le vincenti i play-off dei gironi, se disputato;

vincente i play-off del proprio girone del campionato e/o l’ulteriore retrocessione (a seguito di spareggio tra le vincenti i play – out);

partecipante ai play-off del campionato di promozione e retrocesse dopo la disputa dei play-out

Saranno escluse le società già ripescate nelle ultime 3 stagioni, ovvero dopo il 2019/2020, o affiliate dopo tale anno sportivo (il che taglierebbe fuori le domande di Vigor e Sambiase che hanno iniziato una nuova vita sportiva a settembre 2021) o sanzionate per illecito sportivo, oltre alle compagini retrocesse come ultime in graduatoria o sanzionate.

Rimarrebbe aperta la strada dell’acquisizione di titoli entro 20 km, evenienza che anche per questa stagione non prevedrà il vincolo dell’affiliazione pluriennale o ulteriore trasferimento come criterio di esclusione, da effettuare entro il 15 luglio. Qualche giorno prima a Lamezia Terme scadrà il termine per candidarsi alla gestione degli impianti sportivi (anche in questo caso con requisiti soggettivi che non favoriscono molte società, al netto di potenziali avalli), mentre a seconda del livello richiesto le scadenze ed i costi di iscrizione varieranno.

LE DATE DEI CAMPIONATI

SERIE D

Termine entro il quale l’iscrizione deve pervenire dall’8 alle ore 18 del 15 luglio

Inizio Campionato Nazionale Serie D 4 settembre

Inizio Campionato Nazionale Juniores 17 settembre

Inizio Coppa Italia 21 agosto

4 under: 1 calciatore nato dal 1 gennaio 2001, 1 calciatore nato dal 1 gennaio 2002, 1 calciatore nato dal 1 gennaio 2003, 1 calciatore nato dal 1 gennaio 2004

ECCELLENZA E PROMOZIONE

Termine entro il quale l’iscrizione deve pervenire dall’11 al 22 luglio

Inizio Campionato domenica 11 settembre

Inizio Coppa Italia domenica 28 agosto

3 under: 2 calciatori nati dal 1 gennaio 2003 in poi 1 calciatore nato dal 1 gennaio 2004

1° CATEGORIA

Termine entro il quale l’iscrizione deve pervenire dall’11 luglio al 2 settembre

Inizio Campionato domenica 25 settembre

Inizio Coppa Calabria domenica 11 settembre

under 2 calciatori nati dal 1 gennaio 2002

2° CATEGORIA

Termine entro il quale l’iscrizione deve pervenire dall’11 luglio al 16 settembre

Inizio Campionato domenica 9 ottobre

3° CATEGORIA

Termine entro il quale l’iscrizione deve pervenire dall’11 luglio al 23 settembre

Inizio Campionato domenica 23 ottobre

ECCELLENZA FEMMINILE