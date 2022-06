Pallamano Sant’Eufemia Lamezia al 7° Trofeo Coni Kinder+Sport 2022.

Su invito del Coni la federazione di Pallamano ha aderito alla manifestazione denominata Trofeo Coni Kinder+Sport 2022 che quest’anno disputerà la finale nazionale nella Regione Toscana dal 29 settembre al 2 ottobre 2022 in Valdichiana Senese.

Quest’anno la Figh federazione italiana della Pallamano al fine di favorire la promozione sportiva dei giovani atleti e delle giovani atlete tra i 10 ed i 14 anni ha aderito a tale manifestazione portando la specialità del Beachandball. Per la regione Calabria la società rappresentativa sarà ancora una volta quella lametina.

Il Coach Torchia di dichiara orgoglioso e felicissimo di partecipare di nuovo a tale evento, dopo l’ultimo Trofeo Coni disputato in Calabria nel 2019 poi interrotto (nel 2020 e nel 2021) dalla pandemia, ha commentato: «questa disciplina, il beachandball, è una specialità della pallamano, ha con essa molti punti in comune, ma potrebbe essere, anzi ne sono certo, una disciplina vera e propria con atleti/e specializzati in tale disciplina. Sono nella pallamano dalla fine degli anni 70 a Lamezia ed in giro per l’Italia, dunque questa disciplina per me vuol dire molto e rappresenta tanto. Per questo il beachandball che con la pallamano ha molte affinità, qui a Lamezia lo pratichiamo dal 2005, il primo torneo realizzato a Sant’Eufemia nel 2006 nel campetto di pallamano di via Europa con sabbia portata dal vicino mare. Praticamente relegato alla sola fase estiva. Ma come detto prima, può e deve diventare una vera e propria disciplina. Certo i puristi storceranno il naso, ma facciamo crescere questa nostra creatura, ci darà soddisfazioni».

La partecipazione alla fase finale nazionale nella Regione Toscana dal 29 settembre al 2 ottobre 2022 in Valdichiana Senese vedrà 10 atleti lametini, 5 maschi e 5 femmine, attentamente selezionati, confrontarsi con le vincenti regionali di tutta Italia. Ad accompagnare gli atleti lametini saranno coach Torchia e Schettino.

L’evento coinvolgerà circa 3000 giovani atleti provenienti da tutte le regioni Italiane, che gareggeranno in più di 40 discipline sportive riconosciute dal Coni. Insieme agli atleti alle autorità sportive con le varie delegazioni, staff ed agli accompagnatori, si stimano quasi 20.000 persone che parteciperanno all’evento tra gli impianti sportivi presenti a Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda.

In vista della competizione nazionale il 17 luglio si disputerà il 17° Trofeo Lametino sul lungomare Falcone/Borsellino nel Lido del Finanziere, dedicato al ricordo dell’atleta Natascia Scalzo e del presidente Salvatore Sfara.