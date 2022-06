Pareggio importante col CT Persiceto per la Viola Tennis, che ancora una volta dovrà giocare la gara decisiva per la promozione in casa.

È stata una lunga e calda giornata quella che ha visto impegnata la Viola Tennis a San Giovanni in Persiceto (BO) per la prima gara di play-off.

La squadra, non al completo a causa dell’assenza di Sinopoli, convocato dalla nazionale venezuelana, e dell’assenza di Misasi, reduce da una settimana di stop, ha iniziato con Bahamonde (2.5) e Romboli (2.6).

Francisco Bahamonde, in due ore di gioco, ha regalato il primo punto al team lametino. Il suo avversario, Luca Pancaldi (2.3) è partito subito col piede giusto, portandosi senza difficolt8 sul 3-0, per poi vincere il primo set 6-3.

Nel secondo parziale, Bahamonde ha scrollato di dosso caldo e tensione ed è entrato in partita determinato a recuperare. Vince 6-2 il secondo set, che diventa preludio di una grande vittoria: infatti nel terzo set il giocatore di casa non ha trovato più spazio per il suo gioco e Bahamonde congela il risultato sul 6-1.

Nel frattempo Romboli affronta Munoz de la Nava (2.3 – in passato n.68 del ranking ATP). Il giocatore della Viola vince il primo set 6-3 e nel secondo ha l’occasione di concludere al meglio il match, avendo strappato un break all’avversario al settimo game e avendo la possibilità di portarsi sul 5-3. L’occasione però non viene sfruttata, con Munoz che ribalta il risultato e chiude il secondo set 6-4.

Nel terzo set Romboli cala vistosamente, lasciando tutto il gioco in mano a Munoz, che fa pareggiare il CT Persiceto vincendo il set 6-1.

Il secondo punto per la Viola Tennis arriva per mano di Kestelboim (2.2), che perde in modo insolito il primo parziale 6-2 contro Gabriele Noce (2.2), ma recupera e poi vince il secondo e il terzo 6-2 , 6-4.

Contemporaneamente gioca Alberto Mercuri (3.2) contro Arturo Pierangeli (3.1). Il lametino fa una bella partita. Vince il primo set 6-3 ma non sfrutta un match point a suo favore nel secondo set, finendo per perderlo 6-7. Il terzo set è decisivo e Pierangeli aumenta il ritmo, riuscendo a chiuderlo cedendo un solo game.

Sul 2 pari i doppi diventano fondamentali. Kestelbom e Romboli vincono senza difficoltà, in meno di un’ora, contro Pancaldi e Noce, 6-2 6-0.

Munoz della Nava e Pierangeli pareggiano il conto vincendo su Bahamonde e Mercuri 6-2 7-6.

Il capitano Fabrizio Viola commenta: «Abbiamo giocato una buona gara, ne usciamo con qualche rimpianto, avendo sprecato un buon vantaggio con Romboli sul 4-3 30 pari e non avendo sfruttato un match point a favore di Mercuri nel secondo set. Anche nella partita di doppio persa abbiamo avuto una chance per andare al terzo set, peccato. Siamo comunque fiduciosi per la gara di ritorno, prevista il 3 luglio».

La domenica tennistica lametina è stata caratterizzata anche dalla gara 1 dei play-off di serie C femminile, tenutasi proprio a Lamezia. La Viola Tennis ha infatti ospitato il TC Castiglionese (FI), con un risultato che ha premiato le atlete toscane, meritando ampiamente la vittoria. Le ragazze della Viola Tennis hanno infatti perso 4-0, ma potranno provare a fare meglio nella gara di ritorno del 10 luglio, che si giocherà a Firenze.