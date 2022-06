Parte con un’unica proposta per il primo scaglione la manifestazione “Città di Mare e d’ Amare”

Per la Manifestazione “Città di Mare e d’ Amare”, lanciata dall’amministrazione comunale lametina per animare 4 tratti di spiaggia libera nel periodo luglio–ottobre, alla fine è giunta una sola domanda per il primo scaglione di date.

Dal 25 al 31 luglio un’area di spiaggia libera a metà del lungomare Falcone – Borsellino ospiterà così le attività proposte dall’associazione Lucku Friends.

Le prossime scadenze saranno: assegnazioni mese di agosto – entro 10 luglio; assegnazioni mese di settembre- entro 10 agosto; assegnazioni mese di ottobre – entro 10 settembre.