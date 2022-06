Prime 8 conferme per la Promosport

Il neo Direttore sportivo, Gennaro Porpora, è già al lavoro per disegnare la nuova Promosport ed offrire a Mister Morelli una squadra ben organizzata e competitiva. Motivo per cui si gioca d’anticipo in casa biancoazzurra, blindando in vista della prossima stagione sportiva, lo zoccolo duro protagonista dello straordinario campionato dello scorso anno.

Ufficiali dunque le riconferme degli esperti Davide Scozzafava a centrocampo, dell’esterno Vincenzo Villella e del difensore Marco De Martino.

Sul fronte under continueranno a vestire la maglia biancoazzurra i terzini Marco Perri, Paolo Schirripa e Mario De Fazio, il centrocampista Domenico Melina e l’attaccante Giovanni Ventura.