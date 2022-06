Chiusura in bellezza della stagione per la Scuola Calcio di Antonio Gatto e Tony Lio e della famiglia Caccamo che, nei giorni scorsi, si è regalata con i propri ragazzi una giornata felice in quel di Catanzaro, presso i campi della FIGC regionale.

I promettenti virgulti biancoverdi infatti hanno vinto ben due finali provinciali nel Calcio a 5: una nella Categoria Esordienti e l’altra nella Categoria Pulcini. Al di là del mero aspetto agonistico però, l’obiettivo della ‘Scuola Calcio Gatto e Lio Biancoverdi Lamezia’ è quello di continuare il percorso formativo tecnico e di crescita umana, il tutto all’insegna dei sani principi e del divertimento per ogni singolo atleta.

Quel che più conta è far socializzare i giovani, abituandoli allo stare insieme e poi al rispetto delle regole, principale input della pratica sportiva fin dalla tenera età.

Sul piano strettamente tecnico le vittorie nelle recenti Finali Provinciali sono arrivate nella Categoria Esordienti, in cui la Scuola Calcio Gatto e Lio Biancoverdi si è imposta 10-2 contro la Vigor Catanzaro; mentre nella Categoria Pulcini la formazione lametina ha avuto la meglio sempre sui catanzaresi ai calci di rigore, dopo aver pareggiato 3-3 al fine del tempo regolamentare

La scuola calcio dei due ex calciatori Antonio Gatto e Tony Lio opera ormai su Lamezia Terme dal 2017. Qualificato lo staff tecnico che si prende cura di circa un centinaio di tesserati: in particolare la Categoria Esordienti 2009-2010 è guidata da Roberto Gigliotti e Mario Caputi; mentre la Categoria Pulcini 2011-2012 da Massimo Meraglia e Raffaele Notaris. I portieri sono affidati all’esperienza di Tony Piazza ed Enzo Masi, mentre la Categoria Primi Calci è assegnata ad Antonio Ferrise. In segreteria operano Francesco Molinaro e Pierluigi Di Cello.

La Scuola Calcio Gatto e Lio Biancoverdi Lamezia concluderà la stagione invitando, sabato 2 luglio, i propri ragazzi (nati dal 2005 al 2017) e non solo, al Residence ‘La Giurranda’. L’obiettivo è di far vivere a tutti i propri tesserati una giornata all’insegna dello sport e del puro divertimento, condividendo i sani principi dell’amicizia da sempre alla base della scuola Calcio Gatto-Lio.