Si dividono le strade tra il Basketball Lamezia e coach Francesco Barilla

Cambierà guida nella prossima stagione, ma il Basketball Lamezia ha parole di miele nel salutare coach Francesco Barilla.

«Francesco ha scelto altre strade per il proseguimento della sua carriera che, come da noi preconizzato, sarà sicuramente di successo» spiega la società gialloblu, «ringraziare Francesco per noi non è puro esercizio di stile, tipico dei comunicati in cui si annuncia la fine di un rapporto professionale, ma esigenza vera e propria alla luce di un biennio di grande lavoro e di ottimi risultati».

In chiusura quindi un «in bocca al lupo Francesco e ti auguriamo tantissime vittorie, tranne quando ci incontreremo».