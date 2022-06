In attesa che le prossime due settimane certifichino quali saranno le squadre ai nastri di partenza in Promozione, ed eventuali possibilità di ripescaggio, la Vigor 1919 comunica di aver confermato anche per la prossima stagione il direttore sportivo Antonio Morelli e il mister Gianluca Perrone.

Società e dirigenza si dichiarano già a lavoro per la programmazione della stagione 2022/2023, con il mercato che aprirà ufficialmente domani.