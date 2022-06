Una 3 giorni di stage dedicata ad Under 15,17 e 19 con Marco Ferrante

I tifosi granata lo ricordano bene per quel suo gesto ad imitare le corna del Toro subito dopo un goal, per poi andare a festeggiare sotto la Maratona con i compagni. Marco Ferrante, uno tra i più grandi marcatori del Torino sarà ospite della Promosport per affiancare i tecnici del settore giovanile e della scuola calcio, in una tre giorni di stage dedicata a talentuosi Under 15,17 e 19.

Da anni Ferrante si occupa di scouting, convinto dell’importanza che il calcio moderno debba investire sui giovani. Allo stesso modo la Promosport dimostra di avere le idee chiare ed è intenta a portare avanti un progetto sportivo fondato sulla valorizzazione dei ragazzi, perché fare scouting in modo professionale, significa non lasciare nulla al caso e programmare attraverso iniziative mirate il proprio percorso di crescita.

Domani presso il Savant Hotel alle 11.30 si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa alla presenza di Marco Ferrante.